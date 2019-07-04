В Туле усилится порывистый ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами ожидается усиление западного ветра. Его порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Синоптики предупреждают, что такая погода в Тульской области может продержаться до 21.00.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра: