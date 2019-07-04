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В Туле усилится порывистый ветер

В Туле усилится порывистый ветер

Будьте внимательны и осторожны.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами ожидается усиление западного ветра. Его порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Синоптики предупреждают, что такая погода в Тульской области может продержаться до 21.00.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:46 +1
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