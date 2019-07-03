Фото Дмитрия Дзюбина и дрона Аркадия.
Тест: Узнай место в Туле с высоты птичьего полёта
Новый тест от Myslo! Вам пригодится знание города, память и немного воображения.
Завидуем птицам, воздушным шарам и дронам, которые могут взлететь вот так запросто и посмотреть на город сверху! Но сегодня долой привычный «земной» вид зданий, улиц и памятников. Будем любоваться на них с неба (ну или почти с неба).
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