Тест: Узнай место в Туле с высоты птичьего полёта

Фото Дмитрия Дзюбина и дрона Аркадия.

Завидуем птицам, воздушным шарам и дронам, которые могут взлететь вот так запросто и посмотреть на город сверху! Но сегодня долой привычный «земной» вид зданий, улиц и памятников. Будем любоваться на них с неба (ну или почти с неба).

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