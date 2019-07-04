Тулячке Екатерине Павлюченко срочно требуется помощь

– В Туле врачи не давали никаких гарантий, мы поехали в Москву. Маме сделали операцию в Национальном медицинском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко , — рассказывает Вячеслав Павлюченко, сын Екатерины. — Ей частично удалили опухоль. За госпитализацию, операцию и реабилитацию мы заплатили 650 тысяч рублей. Сейчас маме предстоит облучение и длительный срок реабилитации. Сколько потребуется денег, мы пока не знаем, но точно больше шестисот тысяч рублей. Сами понимаете, что лечение в Москве недешево, и, к сожалению, не все финансовые расходы мы можем подтвердить документально. Таких денег у нашей семьи просто нет. Поэтому обращаемся за помощью к тулякам.