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Тулячке Екатерине Павлюченко срочно требуется помощь

Тулячке Екатерине Павлюченко срочно требуется помощь

У женщины опухоль головного мозга.

Екатерина Владимировна Павлюченко о своей болезни узнала случайно. Женщину постоянно мучили головные боли, врачи ставили диагноз — остеохондроз и безуспешно лечили от него.

В июне тулячка сделала МРТ, которое показало опухоль головного мозга. Срочно потребовалась операция. Оказалось, болезнь прогрессировала в течение года. Драгоценное время было упущено.

Вячеслав Павлюченко

– В Туле врачи не давали никаких гарантий, мы поехали в Москву. Маме сделали операцию в Национальном медицинском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, — рассказывает Вячеслав Павлюченко, сын Екатерины. — Ей частично удалили опухоль. За госпитализацию, операцию и реабилитацию мы заплатили 650 тысяч рублей. Сейчас маме предстоит облучение и длительный срок реабилитации. Сколько потребуется денег, мы пока не знаем, но точно больше шестисот тысяч рублей. Сами понимаете, что лечение в Москве недешево, и, к сожалению, не все финансовые расходы мы можем подтвердить документально. Таких денег у нашей семьи просто нет. Поэтому обращаемся за помощью к тулякам.

Если готовы финансово помочь семье, вот реквизиты:

Карта Сбербанка (сын Екатерины)
4279 6600 1004 9739
Получатель — Павлюченко В.

Карта Сбербанка (муж Екатерины)
4276 6600 1287 2206
Получатель — Павлюченко Д.

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Автор: Кристина Вернигорина , сегодня, в 15:25
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