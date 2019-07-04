Тулячке Екатерине Павлюченко срочно требуется помощь
У женщины опухоль головного мозга.
Екатерина Владимировна Павлюченко о своей болезни узнала случайно. Женщину постоянно мучили головные боли, врачи ставили диагноз — остеохондроз и безуспешно лечили от него.
В июне тулячка сделала МРТ, которое показало опухоль головного мозга. Срочно потребовалась операция. Оказалось, болезнь прогрессировала в течение года. Драгоценное время было упущено.
Вячеслав Павлюченко
– В Туле врачи не давали никаких гарантий, мы поехали в Москву. Маме сделали операцию в Национальном медицинском центре нейрохирургии имени академика
Если готовы финансово помочь семье, вот реквизиты:
Карта Сбербанка (сын Екатерины)
4279 6600 1004 9739
Получатель — Павлюченко В.
Карта Сбербанка (муж Екатерины)
4276 6600 1287 2206
Получатель — Павлюченко Д.