В Туле проверили качество ремонта Одоевского путепровода и Одоевского шоссе

Фото Юлии Александровой.

Качество ремонта можно гарантировать, когда каждый этап работы находится под пристальным контролем.

Причем важно привлекать к этому не только квалифицированных специалистов, но и представителей общественности.

Сегодня в рамках проекта «Единой России» «Тульской области — хорошие дороги» был организован мониторинг качества ремонта Одоевского путепровода и Одоевского шоссе.

Данная дорога является важной транспортной артерией Тулы: по ней въезжают в город, вдоль нее расположено много социальных объектов, кроме этого, она ведет в новый микрорайон Петровский квартал.

Работы тут ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Выполняет их тульский подрядчик ООО «ДСК-108», у которого большой опыт реализации подобных проектов.

Объем работ не маленький и включает не только замену дорожного покрытия, но и комплексное благоустройство: ремонт проезжей части и тротуаров. Кроме этого ведется установка новых дорожных знаков, светофорных объектов, остановочных павильонов, нанесение дорожной разметки и ремонт съездов.

По многочисленным просьбам жителей и при активном участии депутата Тульской областной Думы Владимира Абакумова и генерального директора ООО ПП «МехМаш» Александра Швыкова принято решение о расширении на Одоевском шоссе поворота на Петровский квартал. Это позволит решить вопрос заторов на этом месте. Общая сумма контракта составляет 131 млн рублей.

Владимир Абакумов – Хорошо, что идет комплексный ремонт, — отметил депутат Тульской областной Думы Владимир Абакумов. — Не только меняют дорожное покрытие и устанавливают бордюрный камень, но и организуют тротуары, пешеходные дорожки, меняют светофоры. Это активно развивающийся район города, и жителям хорошая транспортная инфраструктура необходима. Также радует, что за последние 2-3 года в населенных пунктах бывшего Ленинского района отремонтировано большое количество дорог.

На данный момент работы на Одоевском путепроводе окончены, а вот на шоссе в самом разгаре. Здесь уже снят старый слой асфальта и бордюры. Начались установка новых бордюров и асфальтирование тротуаров. Ремонт должен завершиться не позднее 10 августа.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, рассказал, что региональное отделение «Единой России» в этом году внедрило новый формат мониторинга ремонта дорог:

Алексей Ионов – Наша основная задача — проинспектировать дороги, на которых идет производственный процесс. Этот формат подразумевает активное участие специалистов, политиков, широкого круга общественности и СМИ в оценке качества работ, проводимых как по муниципальной программе Тулы, так и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Евгений Смолянинов – Мы прошли обучение на базе ТулГУ и можем теперь профессионально оценить качество проводимых работ, – рассказал помощник главы администрации города Тулы Евгений Смолянинов. – Если находим нарушения, то сообщаем об этом подрядчику, и он их оперативно устраняет.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Борисов рассказал, что мониторинг проводится на каждом этапе ремонта. В нем участвуют как общественники, так и независимые лаборатории. Кроме этого сам подрядчик, согласно условиям контракта, должен заказывать лабораторные испытания уложенного дорожного покрытия.

Александр Швыков — Выездные проверки очень полезны, потому что позволяют составить объективную картину происходящего, — считает генеральный директор ООО ПП «МехМаш» Александр Швыков. — Благодаря им можно оценить качество проведения ремонтных работ на каждом этапе — от подготовки до результата. Сам регулярно езжу через Одоевский путепровод и шоссе и хорошо понимаю, как важен их качественный ремонт.

Алексей Ионов подчеркнул, что мониторинг ведется не только при непосредственном выезде группы общественников на место ремонта, но и через набирающий популярность у туляков интерактивный сервис «Тульской области — хорошие дороги». Здесь каждый может посмотреть график ремонта дорог, какие из отремонтированных ранее находятся на гарантии, а также оставить заявку на ремонт.

Всего в Туле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт 17 объектов, из них на 8 объектах уже ведутся работы. По всем объектам гарантийный период будет составлять не менее 5 лет.

Параллельно с ремонтом дорог в этом году в Туле начинается формирование программы на 2020-2021 годы. В связи с этим через неделю на улицах Тулы представители партии «Единая Россия» будут опрашивать жителей и собирать их пожелания о ремонте улиц. Дорожные объекты, которые наберут больше всего жалоб, войдут в программу ремонта на будущий год.