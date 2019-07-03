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Экзотариум приглашает туляков поучаствовать в семейной эстафете

Экзотариум приглашает туляков поучаствовать в семейной эстафете

Победители получат ценный приз!

Туляков приглашают на большой семейный праздник в экзотариум. 6 июля, в преддверии всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности, соберутся самые дружные династии, чтобы проявить себя не только в интеллектуальном состязании, но и посоревноваться в ловкости и активности, посоперничать в эстафете «Самая дружная семья» и выиграть очень полезный приз.
 
Также всех гостей экзотариума в этот день ждет выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф», испытания от «Форта Боярд», научное стендап-шоу «Семейные тайны мира животных» и интерактивный мастер-класс, на котором каждый сможет ухватить за хвост собственную Птицу счастья.

Место проведения: новое здание Тульского экзотариума (ул. Первомайская, 13-а (корп. 10).

Расписание:
  • 11.00 — тематическая экскурсия,
  • 11.30 — научный стенд-ап,
  • 12.20 — эстафета «Самая дружная семья»,
  • 13.00 — выступления гостей, работа интерактивных площадок «Форт Боярд», «Птица счастья» и др.
Стоимость билетов:
 
  • взрослый 300 руб.,
  • детский 150 руб.,
  • льготный (в т. ч. пенсионный) 100 руб.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 +4
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