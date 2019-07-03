Экзотариум приглашает туляков поучаствовать в семейной эстафете

Туляков приглашают на большой семейный праздник в экзотариум. 6 июля, в преддверии всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности, соберутся самые дружные династии, чтобы проявить себя не только в интеллектуальном состязании, но и посоревноваться в ловкости и активности, посоперничать в эстафете «Самая дружная семья» и выиграть очень полезный приз.

Также всех гостей экзотариума в этот день ждет выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф», испытания от «Форта Боярд», научное стендап-шоу «Семейные тайны мира животных» и интерактивный мастер-класс, на котором каждый сможет ухватить за хвост собственную Птицу счастья.



Место проведения: новое здание Тульского экзотариума (ул. Первомайская, 13-а (корп. 10).



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