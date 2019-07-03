новости
новости
Регистрация
Спорткомплекс с ледовой ареной в Ефремове построят к лету 2020 года
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Спорткомплекс с ледовой ареной в Ефремове построят к лету 2020 года

В рамках рабочей поездки в райцентр губернатор Алексей Дюмин проинспектировал стройплощадку нового объекта в парке имени И. А. Бунина.

В следующем году у жителей Ефремова появится современный спортивный комплекс, который будет построен за счет внебюджетных средств. Инвестор Руслан Гутнов рассказал, что завершить все работы планируется до 31 мая 2020 года.

В спорткомплексе будут расположены зрительские трибуны, раздевалки, магазины спортивного инвентаря, медблок. Будет организована наземная парковка и обустроена безбарьерная среда. Здесь можно будет проводить спортивные соревнования регионального значения. На площадке уже произведён отрыв котлована, ведутся подготовительные работы, заканчивается привязка к территории. 

В ходе визита глава региона пообщался с жителями райцентра. Обсуждались вопросы переселения из аварийного жилья, реализации программы «Народный бюджет», ремонта дорог и тротуаров.

Тренер хоккейной команды детско-юношеской спортивной школы №3 Андрей Хлустиков поблагодарил Алексея Дюмина за строительство спорткомплекса. Команда планирует проводить здесь тренировки и игры. Раньше юным спортсменам приходилось заниматься в других городах.

Губернатор проконтролировал исполнение поручений, которые были даны им во время предыдущего визита – в Ефремове благоустроен городской парк, заасфальтированы дорожки, смонтировано освещение, установлена скейт-площадка и площадка для воркаута.

В 2020 году по программе «Народный бюджет» планируется установить несколько беседок для игры в шашки и шахматы. Губернатор пообещал найти источники финансирования, чтобы установить беседки в этом году. 

Также губернатор поручил в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию для ремонта городского музея И. А. Бунина, который находится в неудовлетворительном состоянии:

– Музей необходимо привести в порядок и сохранить. Финансирование в бюджете на 2019 год заложено.

Алексей Дюмин подчеркнул, что недавно был запущен первый резидент ТОСЭР «Ефремов». В этом году планируется запуск ещё одного предприятия. Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев рассказал, как развивается территория, и как идёт привлечение новых инвесторов. 

По его словам, заявки ещё от четырёх компаний находятся в финальной стадии подготовки. На Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве с двумя резидентами. 

В ходе визита глава региона пообщался с жителями райцентра. Обсуждались вопросы переселения из аварийного жилья, реализации программы «Народный бюджет», ремонта дорог и тротуаров.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
рабочий визитпоручение губернатора Тульской областистроительство спортивных объектовстроительство спорткомплекса в Ефремове
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С тульских улиц уберут лишние электропровода
С тульских улиц уберут лишние электропровода
В Туле проверили качество ремонта Одоевского путепровода и Одоевского шоссе
В Туле проверили качество ремонта Одоевского путепровода и Одоевского шоссе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.