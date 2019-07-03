В тульской психбольнице потолок рухнул на санитарок: виновник наказан

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В результате происшествия в марте 2018 года серьезные травмы получила санитарка.

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 62-летнему бывшему заместителю главврача ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева». Он признан виновным по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Суд установил, что в период с 25 февраля 2017 года по 12 марта 2018 года мужчина, являясь заместителем главного врача по хозяйственным вопросам, достоверно зная об аварийном состоянии чердачных перекрытий и кровли здания лечебного корпуса №70, не предпринял мер для устранения опасной ситуации.

– В результате его бездействия 12 марта 2018 г. произошло обрушение части чердачного перекрытия здания лечебного корпуса №70, в результате чего санитарка получила телесные повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Кроме того, в результате обрушения потолка пострадала еще одна санитарка. Она получила ушибы и ссадины.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2-х лет лишения свободы в колонии-поселения, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в учреждениях здравоохранения на два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.