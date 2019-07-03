Телефонные мошенники украли у жительницы Киреевского района 548 тысяч рублей

Помимо этого за прошедшие сутки еще трое жителей Тульского региона стали жертвами аферистов.

Четыре человека попались на обман «телефонных» злоумышленников, сообщает УМВД России по Тульской области.

Жительница Киреевского района лишилась 548 000 рублей. Мошенники ввели женщину в заблуждение под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные БАДы. Потерпевшая перевела деньги через систему интернет-платежей с использованием мобильного банка.

Неизвестные также позвонили на мобильный 38-летнему жителю Тулы и 57-летнему жителю Щекинского района, назвались сотрудниками банка и выудили 45 и 13 тысяч рублей соответственно. Со счета жителя поселка Обидимо мошенники похитили более четырех тысяч рублей, выдав себя за покупателей коляски по объявлению.

По этим фактам инициированы процессуальные проверки. Личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются.

это важно

Ранее Myslo уже рассказывал, как защитить себя от аферистов и мошенников разного рода. Будьте бдительны!

Из сообщения УМВД России по Тульской области:

— Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт и не переводить деньги в качестве оплаты за товар либо услуги по сомнительные объявлениям в сети Интернет. Также в случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.