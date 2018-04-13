В тульской психбольнице потолок рухнул на санитарок: женщины пострадали

ЧП случилось в больнице еще 12 марта, однако уголовное дело возбуждено только сейчас: до этого шла доследственная проверка.

Как стало известно Myslo, 12 марта в период с 11 до 12 часов в холле отделения №21 ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н.П. Каменева» (психиатрическая больница в Петелино) произошло обрушение части потолочной конструкции.

В результате пострадали две санитарки медицинского учреждения. Одной 31 год, второй 45 лет. Одну из женщин госпитализировали, ее здоровью причинен тяжкий вред. Вторая отделалась ссадинами и ушибами.

Известно, что ремонт в здании проводился в 2017 году. В том числе ремонтировали и кровлю. Однако, по версии следствия, выполнены работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кровля после ремонта все равно протекала, из-за чего сгнили деревянные конструкции. Это и привело к обрушению потолка.

Несмотря на очевидные дефекты выполненных работ, в том числе протекание кровли, ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н.П. Каменева» мер к устранению данной аварийной ситуации не принято.

Ход расследования по делу прокуратура области взяла на контроль.