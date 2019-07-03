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У Московского вокзала в Туле установили новый светофор
Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

У Московского вокзала в Туле установили новый светофор

Три дня он будет работать в тестовом режиме.

Светофор установили по многочисленным просьбам жителей, рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев. Кроме того, по периметру парковочного пространства и у вокзала установили ограждения безопасности.

Двухфазный светофор с кнопкой вызова появился в связи с большим количеством людей, пользующихся услугами вокзала. В случае необходимости можно скорректировать фазу работы светофора (сейчас она составляет 90 секунд).

Подобные светофоры появятся в этом году на ул. Н. Руднева, ул. Ак. Павлова, на участке от мемориала «Защитникам неба Отечества» до поворота в п. Горелки.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:47 +2
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Люди
Дмитрий Ярцев
Место
Московский вокзал

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