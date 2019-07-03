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Какие улицы Тулы останутся без электричества 4 июля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 4 июля

С 9 до 17 часов в областном центре пройдут плановые отключения.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 169, 173,
  • ул. Баженова, 3,
  • ул. 2-а Песчаная, 42,
  • ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
  • 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 8-й Песчаный пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),
  • ул. Литейная, 32, 32-а,
  • ул. Н. Руднева, 9, 30, 26, 28, 13, 15, 19, 17, 19-а, 21, 21-а, 32, 28-а,
  • ул. Циолковского, 2, 4, 12, 6, 8, 10, 8-а, 8-б, 15-35 (нечётн.),
  • ул. Обручева, 1/6,
  • пр-т Ленина, 97,
  • пер. Шевченко, 1,
  • ул. Вересаева, 20, 18, 11, 9, 26, 16,
  • ул. Демонстрации, 19, 46,
  • ул. Первомайская, 48,
  • ул. Ф. Энгельса, 89,
  • ул. Гоголевская, 47-а,
  •  ул. Демидовская, 47,
  • ул. Металлургов, 4, 6,
  • пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
  • ул. Б. Гончары, 92-122,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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