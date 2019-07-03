Сельхозпредприятие чуть не отравило насаждения щекинского фермера пестицидами

Глава Тульской области провел личный прием жителей региона. Владелец подсобного хозяйства, расположенного в Щекинском районе, пожаловался, что из-за чрезмерной обработки сельхозугодий пестицидами его насаждения могут погибнуть. Фермер попросил провести анализ почвы на его участке.

Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что одно из предприятий не обеспечило соблюдение правил применения пестицидов и уже привлечено к административной ответственности. Ранее проверку проводили специалисты Россельхознадзора – они не нашли никаких нарушений.

Алексей Дюмин поручил министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву совместно с контролирующими органами детально разобраться в ситуации и разъяснить сельхозпроизводителям необходимость неукоснительного соблюдения правил применения пестицидов и других химикатов.

Жительница Алексинского района сообщила о некачественном ремонте дороги в селе Спас-Конино. По словам женщины, улицу Строителей отсыпали небольшим количеством щебня, а вот подъезд к ней не организовали.

Глава администрации Алексина Павел Федоров отметил, что все работы завершатся в августе, а в следующем году улицу заасфальтируют. Алексей Дюмин поручил обеспечить проезда на этом участке до завершения ремонта, а также проинформировать жителей о планах ремонта в 2020 году.

Туляк рассказал главе региона о гипсовой мастерской, которую он открыл по программе «Молодой предприниматель». Организация уже принимала участие в оформлении зданий областного центра, но пока не может восстанавливать памятники архитектуры из-за отсутствия соответствующей лицензии, для получения которой нужно выполнить крупную значимую работу. Губернатор распорядился оказать предпринимателю необходимое содействие.