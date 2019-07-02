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Тульские спецназовцы ФСИН провели совместные учения с калужскими коллегами
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Тульские спецназовцы ФСИН провели совместные учения с калужскими коллегами

Силовики отработали действия по ликвидации массовых беспорядков в исправительных учреждениях

Сотрудники отделов специального назначения тульского и калужского Управлений ФСИН России провели совместные занятия по ликвидации массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

По приглашению руководства УФСИН России по Тульской области на стрельбище Росгвардии в поселке Барсуки прибыли 20 сотрудников калужского отряда спецназначения «Гром». Спецназовцы тульского отряда «Гриф» проводят такие учения несколько раз в год – они помогают отработать действия при возникновении различных ситуаций, обменяться опытом, знаниями и навыками.

В этот раз спецназовцы тульского «Грифа» и калужского «Грома» отработали действия по ликвидации массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Были проведены практические занятия по инженерному делу с участием инструктора-взрывника ОСН «Гриф».  

Подводя итоги мероприятия, начальник ОСН «Гриф» УФСИН России по Тульской области Сергей Исаев отметил, что все задачи были выполнены в полном объеме, а полученный спецназовцами опыт поможет им эффективнее выполнять служебные обязанности.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +2
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