Тульские спецназовцы ФСИН провели совместные учения с калужскими коллегами

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудники отделов специального назначения тульского и калужского Управлений ФСИН России провели совместные занятия по ликвидации массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

По приглашению руководства УФСИН России по Тульской области на стрельбище Росгвардии в поселке Барсуки прибыли 20 сотрудников калужского отряда спецназначения «Гром». Спецназовцы тульского отряда «Гриф» проводят такие учения несколько раз в год – они помогают отработать действия при возникновении различных ситуаций, обменяться опытом, знаниями и навыками.

В этот раз спецназовцы тульского «Грифа» и калужского «Грома» отработали действия по ликвидации массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Были проведены практические занятия по инженерному делу с участием инструктора-взрывника ОСН «Гриф».

Подводя итоги мероприятия, начальник ОСН «Гриф» УФСИН России по Тульской области Сергей Исаев отметил, что все задачи были выполнены в полном объеме, а полученный спецназовцами опыт поможет им эффективнее выполнять служебные обязанности.