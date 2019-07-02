Жителей Тульской области приглашают на День поля
Праздник состоится в субботу, 6 июля, в селе Спасское.
Для гостей пройдёт выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.
Также на празднике выступят творческие коллективы, состоится ярмарка фермерской продукции с дегустацией. Все желающие смогут научиться варить сыр и прокатиться на лошадях. Для самых маленьких посетителей будет организована детская анимация.
Мероприятие пройдёт в селе Спасское под Новомосковском. Начало в 10.00, вход свободный.
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