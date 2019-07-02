новости
новости
Регистрация
Жителей Тульской области приглашают на День поля

Жителей Тульской области приглашают на День поля

Праздник состоится в субботу, 6 июля, в селе Спасское.

Для гостей пройдёт выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.

Также на празднике выступят творческие коллективы, состоится ярмарка фермерской продукции с дегустацией. Все желающие смогут научиться варить сыр и прокатиться на лошадях. Для самых маленьких посетителей будет организована детская анимация.

Мероприятие пройдёт в селе Спасское под Новомосковском. Начало в 10.00, вход свободный.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
День полясемейный праздникразвлекательная программавыставка сельхозтехникифермерская ярмарка
Место
Тульская областьсело Спасское

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 3 июля
Где в Туле отключат свет 3 июля
Тульские спецназовцы ФСИН провели совместные учения с калужскими коллегами
Тульские спецназовцы ФСИН провели совместные учения с калужскими коллегами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.