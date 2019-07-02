Жителей Тульской области приглашают на День поля

Праздник состоится в субботу, 6 июля, в селе Спасское.

Для гостей пройдёт выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.

Также на празднике выступят творческие коллективы, состоится ярмарка фермерской продукции с дегустацией. Все желающие смогут научиться варить сыр и прокатиться на лошадях. Для самых маленьких посетителей будет организована детская анимация.