Погода в Туле 3 июля: облачно, ветрено и тепло

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным Гидрометцентра России – до 1 мм). Ветер юго-западный, западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.