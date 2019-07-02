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Погода в Туле 3 июля: облачно, ветрено и тепло

Погода в Туле 3 июля: облачно, ветрено и тепло

Синоптики обещают кратковременный дождь и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным Гидрометцентра России – до 1 мм). Ветер юго-западный, западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
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