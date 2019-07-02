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При пожаре в кимовской пятиэтажке пострадал человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в кимовской пятиэтажке пострадал человек

Возгорание произошло на кухне. На место выезжали два пожарных расчёта.

В 15.41 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на ул. Крылова в Кимовске. На место выехали два пожарных расчета.

Жильцам удалось ликвидировать возгорание до приезда сотрудников МЧС. Пострадал житель квартиры. На кухне частично закоптилась мебель. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 23:03 0
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