Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в кимовской пятиэтажке пострадал человек

Возгорание произошло на кухне. На место выезжали два пожарных расчёта.

В 15.41 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на ул. Крылова в Кимовске. На место выехали два пожарных расчета. Жильцам удалось ликвидировать возгорание до приезда сотрудников МЧС. Пострадал житель квартиры. На кухне частично закоптилась мебель. Причина пожара устанавливается.