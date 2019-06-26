Тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года: на сколько и почему вырастет коммуналка?

С 1 июля 2019 года тарифы ЖКХ вырастут.

По традиции, цены на электроэнергию и газ будут едиными для всей Тульской области. На тепло и воду – разными для каждой ресурсоснабжающей организации. Подробную информацию об изменении тарифов конкретно вашей ресурсоснабжающей организации можно посмотреть здесь.

С 1 июля тарифы на электрическую энергию в Тульской области вырастут на 3,3%.

Для городского населения – с 4,21 руб. до 4 руб. 35 коп. за кВт.ч.

Данный тариф значительно ниже экономически обоснованного уровня, утверждает председатель комитета по тарифам Дмитрий Васин.

Для жителей сельской местности и для горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, сохранен понижающий коэффициент к тарифам 0,7, то есть тарифы для этих категорий потребителей изменятся на 10 коп. за кВт.ч. – с 2 руб. 95 коп. до 3 руб. 05 коп.

Тариф на газ для населения с 1 июля изменится на 1,4%.

Все составляющие данного тарифа – оптовая цена газа, тариф на его транспортировку и плата за снабженческо-сбытовые услуги – утверждаются на федеральном уровне. Цена на газ природный, реализуемый населению с 1 июля 2019 года, составит 5885,12 руб. за 1000 куб. м с учетом НДС.

Также с 1 июля изменится розничная цена на твердое топливо – уголь – с 6400 до 6850 руб. за тонну с НДС, т. е. на 7%.

Тарифы на тепловую энергию вырастут в среднем по Тульской области на 3,2%, а на воду и стоки – на 5,2%.

Руководитель ведомства также заявил, что комитет отменил планируемое с 1 июля повышение тарифов на вывоз ТКО. Это стало возможным благодаря «заморозке» платы за негативное воздействие на окружающую среду для регоператоров на уровне прошлогодних значений.

– Рост платы граждан по всей совокупности коммунальных услуг в среднем по Тульской области не превысит предельного индекса 3,5%, установленного для нашего региона распоряжением Правительства Российской Федерации, – заявил Дмитрий Васин.

Дмитрий Васин – Нужно понимать, что предельный индекс платы граждан, это не тариф, а ограничитель динамики роста. Во всех регионах тарифы разные, и во многих из них абсолютная составляющая тарифов значительно выше, чем в Тульской области. К примеру, по тарифам на природный газ Тульская область занимает 17 место в ЦФО. У нас этот тариф составляет 5,88 руб. за куб. м., а в Курской области – 8,68 за куб. м. По тарифам на электроэнергию и воду мы где-то в середине ЦФО. По тарифам на электроэнергию мы восьмые в ЦФО, по тарифам на воду – седьмые, на водоотведение– 14.

– Также когда мы говорим об индексах, и размерах тарифов, нужно учитывать участие предприятий в инвестиционных программах, в том числе в рамках заключенных концессионных соглашений. Это необходимо для реконструкции систем коммунальных услуг, чтобы потребителю оказывалась услуга надлежащего качества. Это дополнительные средства, которые включаются в тариф.

В тарифы также заложена и зарплата работников коммунальной инфраструктуры, которую необходимо индексировать. В этом основные причины.

С 1 января 2019 был установлен единый индекс повышения тарифов. Почему сейчас регионам разрешили устанавливать свои?

– Увеличение тарифов на 1,7% в январе было связано с изменениями в налоговом законодательстве, с увеличением НДС с 18 до 20%. Налоговое законодательство едино на территории всей Российской Федерации, поэтому и индекс повышения был единым. Повышение с 1 июля рассчитано исходя из расчета экономической обоснованности тарифов индивидуально для каждой ресурсоснабжающей организации.