новости
новости
Регистрация
Тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года: на сколько и почему вырастет коммуналка?

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года: на сколько и почему вырастет коммуналка?

Средний по региону индекс платы граждан по всему набору коммунальных услуг составит 3,5%.

С 1 июля 2019 года тарифы ЖКХ вырастут.

По традиции, цены на электроэнергию и газ будут едиными для всей Тульской области. На тепло и воду – разными для каждой ресурсоснабжающей организации. Подробную информацию об изменении тарифов конкретно вашей ресурсоснабжающей организации можно посмотреть здесь

С 1 июля тарифы на электрическую энергию в Тульской области вырастут на 3,3%. 

Для городского населения – с 4,21 руб. до 4 руб. 35 коп. за кВт.ч.

Данный тариф значительно ниже экономически обоснованного уровня, утверждает председатель комитета по тарифам Дмитрий Васин.

Для жителей сельской местности и для горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, сохранен понижающий коэффициент к тарифам 0,7, то есть тарифы для этих категорий потребителей изменятся на 10 коп. за кВт.ч. – с 2 руб. 95 коп. до 3 руб. 05 коп.

Тариф на газ для населения с 1 июля изменится на 1,4%.

Все составляющие данного тарифа – оптовая цена газа, тариф на его транспортировку и плата за снабженческо-сбытовые услуги – утверждаются на федеральном уровне. Цена на газ природный, реализуемый населению с 1 июля 2019 года, составит 5885,12 руб. за 1000 куб. м с учетом НДС. 

Также с 1 июля изменится розничная цена на твердое топливо – уголь – с 6400 до 6850 руб. за тонну с НДС, т. е. на 7%.

Тарифы на тепловую энергию вырастут в среднем по Тульской области на 3,2%, а на воду и стоки – на 5,2%. 

Руководитель ведомства также заявил, что комитет отменил планируемое с 1 июля повышение тарифов на вывоз ТКО. Это стало возможным благодаря «заморозке» платы за негативное воздействие на окружающую среду для регоператоров на уровне прошлогодних значений.

– Рост платы граждан по всей совокупности коммунальных услуг в среднем по Тульской области не превысит предельного индекса 3,5%, установленного для нашего региона распоряжением Правительства Российской Федерации, – заявил Дмитрий Васин.

Дмитрий Васин

– Нужно понимать, что предельный индекс платы граждан, это не тариф, а ограничитель динамики роста. Во всех регионах тарифы разные, и во многих из них абсолютная составляющая тарифов значительно выше, чем в Тульской области. К примеру, по тарифам на природный газ Тульская область занимает 17 место в ЦФО. У нас этот тариф составляет 5,88 руб. за куб. м., а в Курской области – 8,68 за куб. м. По тарифам на электроэнергию и воду мы где-то в середине ЦФО. По тарифам на электроэнергию мы восьмые в ЦФО, по тарифам на воду – седьмые, на водоотведение– 14.

– Также когда мы говорим об индексах, и размерах тарифов, нужно учитывать участие предприятий в инвестиционных программах, в том числе в рамках заключенных концессионных соглашений. Это необходимо для реконструкции систем коммунальных услуг, чтобы потребителю оказывалась услуга надлежащего качества. Это дополнительные средства, которые включаются в тариф. 

В тарифы также заложена и зарплата работников коммунальной инфраструктуры, которую необходимо индексировать. В этом основные причины.

С 1 января 2019 был установлен единый индекс повышения тарифов. Почему сейчас регионам разрешили устанавливать свои?

– Увеличение тарифов на 1,7% в январе было связано с изменениями в налоговом законодательстве, с увеличением НДС с 18 до 20%. Налоговое законодательство едино на территории всей Российской Федерации, поэтому и индекс повышения был единым. Повышение с 1 июля рассчитано исходя из расчета экономической обоснованности тарифов индивидуально для каждой ресурсоснабжающей организации.

 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 19:30 −23
Другие статьи по темам
Событие
тарифы ЖКХ
Люди
Дмитрий Васин
Место
Тульская областьТула
Прочее
изменение тарифов ЖКХ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти погибших спецназовцев
В Туле прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти погибших спецназовцев
Какие тульские водоемы безопасны для здоровья отдыхающих: список
Какие тульские водоемы безопасны для здоровья отдыхающих: список
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.