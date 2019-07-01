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В центре Тулы столкнулись три легковушки
Фото очевидца

В центре Тулы столкнулись три легковушки

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

На улице Советской, в районе пересечения с Красноармейским проспектом произошло попутное столкновение трёх автомобилей «Лада» – «Весты», «четырнадцатой» и «девяносто девятой».

Скорее всего, водитель «Весты» резко затормозил, а двигавшиеся позади машины не успели вовремя остановиться. Информации  о пострадавших не поступало.

Кстати, этот участок с недавних пор стал вдвойне опасным для пешеходов – там появилась трамвайная остановка, и был установлен соответствующий знак. Многие водители не замечают его и пешеходы, идущие к трамваю или выходящие из него, рискуют попасть под колёса проезжающих машин.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:35 +6
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