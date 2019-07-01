В центре Тулы столкнулись три легковушки

Фото очевидца

На улице Советской, в районе пересечения с Красноармейским проспектом произошло попутное столкновение трёх автомобилей «Лада» – «Весты», «четырнадцатой» и «девяносто девятой».

Скорее всего, водитель «Весты» резко затормозил, а двигавшиеся позади машины не успели вовремя остановиться. Информации о пострадавших не поступало.

Кстати, этот участок с недавних пор стал вдвойне опасным для пешеходов – там появилась трамвайная остановка, и был установлен соответствующий знак. Многие водители не замечают его и пешеходы, идущие к трамваю или выходящие из него, рискуют попасть под колёса проезжающих машин.