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В Тульской области работает центр для осужденных к принудительным работам

В Тульской области работает центр для осужденных к принудительным работам

Новое пенитенциарное учреждение открылось в Белеве в начале года на базе бывшего СИЗО № 3.

Центр рассчитан на 100 мест. Сейчас в нем находятся более восьмидесяти осужденных к принудительным работам. Среди них есть те, кому решением суда реальное лишение свободы было заменено на принудительные работы. В исправительном центре содержатся мужчины и женщины из Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской, Кировской, Орловской, Липецкой областей.

Врио начальника УФСИН России по Тульской Вячеслав Михайленко, прокурор Белевского района Александр Попов, заместитель начальника УФСИН Роман Васильев и начальник отдела по контролю за исполнением наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества Павел Тюнеев осмотрели исправительный центр № 1 и ознакомились с условиями проживания осужденных.

С учетом того, что исправительный центр был организован на базе бывшего следственного изолятора, изменения коснулись практических всех объектов жизнедеятельности, начиная от охранных сооружений и заканчивая оборудованием пищеблоков и спальных помещений.

Вячеслав Михайленко отметил, что коллективом исправительного центра за короткий срок проделана колоссальная работа по приведению помещений центра к нормам и требования законодательства.  Он поблагодарил руководство учреждения за проделанную работу и отметил, что тульское Управление ФСИН готово оказывать всяческую поддержку для обеспечения нормальной работы центра.

Появление нового типа учреждений позволяет осужденным сохранять  социально-полезные связи и экономить бюджетные средства на содержании заключенных.

Осужденные к принудительным работам не только обязаны трудиться на предприятиях Белевского района, но и могут свободно перемещаться по городу, пользоваться магазинами и объектами бытового обслуживания, медицинскими учреждениями, а в определенных случаях проживать со своими семьями рядом с исправительным центром.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 +1
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