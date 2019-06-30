Белевские коммунальщики задолжали налоговикам почти 900 тысяч рублей

В Белевском районе предприятие, предоставляющее коммунальные услуги, накопило задолженность по налогам и сборам на сумму 896 тысяч рублей. Было возбуждено исполнительное производство, однако в добровольном порядке долг погашен не был.

Судебные приставы провели проверку и установили, что на балансе предприятия находятся несколько транспортных средств. В качестве обеспечительной меры было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. В результате руководство предприятия полностью погасило задолженность.