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Полицейские нашли малыша, потерявшегося в Белоусовском парке
Фото из архива MySlo

Полицейские нашли малыша, потерявшегося в Белоусовском парке

Мальчика в кратчайшие сроки разыскали сотрудники патрульно-постовой службы.

На телефон доверия УМВД России по Тульской области поступило обращение от жительницы Тулы.

Женщина выразила благодарность сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы за помощь в поисках её четырёхлетнего сына, потерявшегося в ЦПКиО имени Белоусова.

В кратчайшие сроки после обращения в полицию ребёнка удалось найти. Как уточняет пресс-служба ведомства, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:20 +4
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ТулаЦПКиО имени БелоусоваБелоусовский парк

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