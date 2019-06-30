Полицейские нашли малыша, потерявшегося в Белоусовском парке

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На телефон доверия УМВД России по Тульской области поступило обращение от жительницы Тулы.

Женщина выразила благодарность сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы за помощь в поисках её четырёхлетнего сына, потерявшегося в ЦПКиО имени Белоусова.

В кратчайшие сроки после обращения в полицию ребёнка удалось найти. Как уточняет пресс-служба ведомства, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет.