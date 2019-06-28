«Полипласт Новомосковск» подарил коляску ребёнку с ДЦП

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

Вручение прошло в Новомосковске в рамках ставшей для завода традиционной акции «Благотворительность вместо сувениров», целью которой является помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Компания «Полипласт Новомосковск» участвует в акции уже шестой год. Суть проекта заключается в том, что вместо покупки корпоративных сувениров, подарков и прочей рекламной продукции деньги перенаправляются на покупку жизненно необходимого для детей оборудования. Со временем сотрудники «Полипласта» пошли дальше, расширив проект.

И теперь вместо подарков от коллег на день рождения они выбирают добрые дела, приобретая подарки для ребят. Так вышло и на этот раз — один из руководителей предприятия подарил ребёнку возможность перемещаться с комфортом в прогулочной коляске. Стабильная конструкция этой коляски обеспечивает чувство безопасности, помогает ребёнку занять правильное сидячее положение или отдохнуть полулёжа. В ней можно выйти на прогулку, провести время на свежем воздухе. Дома изделие облегчит родителям уход и кормление.

Маленькая Диана по причине диагноза большую часть времени проводит дома. В современном мире коляски для детей с ДЦП являются не роскошью, а вынужденной необходимостью и её отсутствие уже расценивается, как нечто из ряда вон выходящее. Старенькая коляска служила семье верой и правдой, но её ресурс уже исчерпан, тем более, что девочка растёт и ей просто-напросто становится неудобно. А теперь прогулки станут для неё настоящим удовольствием и радостью.