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«Полипласт Новомосковск» подарил коляску ребёнку с ДЦП
Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

«Полипласт Новомосковск» подарил коляску ребёнку с ДЦП

В минувшую среду представители ООО «Полипласт Новомосковск» вручили специализированную прогулочную коляску маленькой Диане.

Вручение прошло в Новомосковске в рамках ставшей для завода традиционной акции «Благотворительность вместо сувениров», целью которой является помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Компания «Полипласт Новомосковск» участвует в акции уже шестой год. Суть проекта заключается в том, что вместо покупки корпоративных сувениров, подарков и прочей рекламной продукции деньги перенаправляются на покупку жизненно необходимого для детей оборудования. Со временем сотрудники «Полипласта» пошли дальше, расширив проект.

И теперь вместо подарков от коллег на день рождения они выбирают добрые дела, приобретая подарки для ребят. Так вышло и на этот раз — один из руководителей предприятия подарил ребёнку возможность перемещаться с комфортом в прогулочной коляске. Стабильная конструкция этой коляски обеспечивает чувство безопасности, помогает ребёнку занять правильное сидячее положение или отдохнуть полулёжа. В ней можно выйти на прогулку, провести время на свежем воздухе. Дома изделие облегчит родителям уход и кормление.

Маленькая Диана по причине диагноза большую часть времени проводит дома. В современном мире коляски для детей с ДЦП являются не роскошью, а вынужденной необходимостью и её отсутствие уже расценивается, как нечто из ряда вон выходящее. Старенькая коляска служила семье верой и правдой, но её ресурс уже исчерпан, тем более, что девочка растёт и ей просто-напросто становится неудобно. А теперь прогулки станут для неё настоящим удовольствием и радостью.

Помогают детям сотрудники «Полипласта» не только материально. На базе компании действует инициативная группа молодёжного совета «Сто друзей», которая проводит в Центре разные мероприятия к Новому году, Пасхе, Дню друзей и т. д. Что касается акции «Благотворительность вместо сувениров», то помощь компания оказала уже нескольким десяткам семей из Новомосковска.

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