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Haval прокомментировал массовое заболевание рабочих на заводе в Тульской области
Фото из архива Myslo.

Haval прокомментировал массовое заболевание рабочих на заводе в Тульской области

В настоящее время 9 человек госпитализированы в стационар, 6 наблюдаются амбулаторно.

Ранее Myslo сообщал, что в Узловой на заводе Haval массово заболели рабочие. ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» прислало в редакцию Myslo комментарий по данной ситуации:

– 26 июня ряд сотрудников предприятия почувствовали симптомы недомогания, выражающиеся в появлении тошноты, головокружения, повышении температуры тела. В связи с этими они обратились за получением медицинской помощи в учреждения здравоохранения Тульской области. В настоящее время 9 человек госпитализированы в стационар, 6 человек наблюдаются амбулаторно.

Для выяснения причин создавшейся ситуации Управление Роспотребнадзора по Тульской области произвело отбор проб продуктов, готовых блюд и воды в столовой, находящейся на территории Общества, и направили пробы на необходимые исследования.

Информируем, что ООО «ХММР» организует питание своих работников с помощью привлеченного подрядчика ООО «Хуамин Солюкс Сервис Групп». Именно в отношении данного юридического лица Роспотреднадзор проводит в настоящее время проверочные мероприятия.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщали, что на предприятии проводятся санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Столовая закрыта. Угрозы распространения инфекции нет.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 +1
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завод Havalмассовое заболеваниеУправление Роспотребнадзора по Тульской области

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