Безнал в тульских маршрутках появится в 2020 году

Фото из архива Myslo.

Ранее перевозчики озвучивали другие сроки. Говорили о возможности оплаты безналичным расчетом уже с 1 июля 2019 года.

27 июня в администрации Тулы состоялось совещание с представителями транспортных компаний по вопросам внедрения на городском пассажирском транспорте контрольно-кассового оборудования и оборудования безналичной оплаты проезда.

Представители транспортных компаний рассказали, что вопрос по оснащению транспортных средств контрольно-кассовым оборудованием прорабатывается. Однако в связи с вводимым на законодательном уровне мораторием по применению штрафов, связанных с неиспользованием контрольно-кассовой техники, сроки оснащения транспортных средств кассовыми аппаратами пролонгируются до 1 июля 2020 года. Такое решение приняли для себя частные транспортные компании.

По словам президента Тульского регионального транспортного союза по содействию в развитии пассажирских перевозок Веры Коротких, перевозчики не укладываются в обозначенный на совещании в марте текущего года срок внедрения безналичной оплаты проезда до 1 июля 2019 года.

Пресс-служба администрации Тулы напоминает, что новая транспортная стратегия города предусматривает создание транспортного оператора, который будет взаимодействовать как с частными, так и с муниципальными транспортными предприятиями, оплачивать стоимость километра пробега, при выполнении ряда требований:

транспорт малой и средней вместимости не старше трех лет;

возможность безналичной оплаты;

оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья и др.

Перевозчик будет соблюдать ряд требований, которые будут определены транспортным оператором, и получать оплату за километр пробега, а не за количество перевезенных пассажиров.