В Тульской области проанализировали работу региональных мусорных операторов за полгода

Оказалось, что несанкционированных свалок в Тульской области больше нет.

26 июня в Алексине состоялось расширенное заседание штаба «Народный контроль. ЖКХ».

Вечером, после работы, в зале местного краеведческого музея собрались активисты Алексина, старшие по домам и председатели ТОСов, депутаты Тульской облдумы, представители собраний муниципалитетов и местных администраций, члены партии «Единая Россия» и руководители региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тульской области.

Основной вопрос повестки дня – реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе и обсуждение «Программы развития Тульской области до 2024 года», которую формирует региональное отделение партии «Единая Россия». Вернее, части Программы - раздел, посвященный вопросам ЖКХ, под названием «Живи, Как Хозяин».

- Вопрос обращения с отходами – тема острая для всей страны. Об этом говорил в своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Новая система вводилась с конкретными целями – сделать ее современной, безопасной и прозрачной, отладить вывоз, утилизацию и переработку мусора. И, в конечном итоге, освободить регионы от несанкционированных свалок, - сказал Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы. - За полгода в Тульской области ликвидировано более 1500 несанкционированных свалок, идут работы по ликвидации оставшихся 200. Создается современная инфраструктура обращения с ТКО. Например, в этом году будет создано 650 контейнерных площадок, разработаны и утверждены 9 типовых проектов полигонов.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов подтвердил эффективность реформы обращения с ТКО.

- Уже в январе сбор отходов вырос в области на 20%. Это, примерно, 60 тысяч тонн мусора, который не попали в леса и овраги, на несанкционированные свалки. Думали, может, это из-за новогодних праздников? Но февраль, март, дальнейшие месяцы показали те же цифры. Регоператор «Хартия» уже приступил к строительству нового полигона и планирует ввести его в эксплуатацию в ближайшее время, а «МСК-НТ» - к строительству мусороперерабатывающего комплекса, который планирует ввести в эксплуатацию в августе.

И все-таки, по словам спикера облдумы, по реализации реформы есть ряд нерешенных вопросов и проблем. Сергей Харитонов предложил высказаться по этому вопросу главам администраций Алексинского, Заокского, Ясногорского районов и поселка Новогуровский.

По словам Павла Федорова, главы администрации Алексина, сбор и утилизация отходов были главной экологической проблемой района. И не случайно, что штаб «Народного контроля» собрался именно в Алексине. Он и соседние с ним районы – любимые места для отдыха и туляков, и жителей регионов ЦФО, особенно москвичей. И нагрузка на экологию и ЖКХ бывает пиковая.

- На территории района был муниципальный полигон в 44 тысяч кв метров. Из-за несанкционированного доступа на его территорию он периодически горел. И это сильно беспокоило жителей. В 2019 году подошел срок окончания его эксплуатации. Он оказался заполненным на 100 процентов. И с 1 июня 2019 года был закрыт. Сейчас идет работа по уплотнению его тела, объект круглосуточно охраняется. Администрация готовит пакет документов для подготовки проектно-сметной документации по рекультивации этого полигона, чтобы подать заявку в минэкологии региона и получить по ней финансирование на рекультивацию полигона, - пояснил Павел Федоров.

К моменту закрытия полигона администрация Алексина подготовила логистическую схему вывоза мусора на другой официально действующий полигон в Ленинском районе возле деревни Барсуки.

Сергей Харитонов напомнил, что полигон в Алексине закрыт по прямому распоряжению главы региона:

- Это была старая, еще советская свалка, которая не соответствовала всем современным экологическим требованиям. Губернатор дал слово закрыть полигон. И сдержал.

Павел Федоров поднял актуальную не только для его района, но и других муниципалитетов тему – утилизация веток, которые граждане сваливают возле мусорных контейнеров после опиловки деревьев. Особенно это актуально в период весенних и осенних субботников. На вывоз и утилизацию веток муниципалитет тратит значительные средства. А еще бывают случаи, когда к контейнерам привозят целые машины строительного мусора!

По словам главы администрации Алексина, в районе есть потребность в обустройстве 100 контейнерных площадок, в основном в частном секторе. На эти цели из бюджета региона получены субсидии, правда, не на все 100.

Как сказал министр экологии Юрий Панфилов, Тульская область – один из немногих регионов в стране, где подошли системно к вопросу организации контейнерных площадок.

До 1 октября 2019 года в регионе будут созданы 650 новых контейнерных площадок.

Наталья Костомарова, директор по региональному развитию «МСК-НТ», рассказала, как изменилась позиция жителей региона к вопросу обращения с отходами:

- Был определенный период, когда жители бросали мусор под забор. Весна показала, насколько замусорены территории. Но сейчас произошел перелом в сознании. Люди говорят: «мы заплатили деньги региональному оператору, поэтому отнесем мусор на площадку. Пусть вывозит».

Что касается вывоза и утилизации строительного мусора, то, по словам Натальи Костомаровой, компания размещает большие контейнеры для него и регулярно вывозит.

Игорь Панченко, член Совета Федерации ФС РФ, напомнил, что разрешения на перепланировку при ремонте квартир администрация должна давать при условии, что у собственника есть договор на вывоз строительного мусора. И нужно строго контролировать выполнение этого правила.

Неожиданный вопрос о строительном мусоре прозвучал от Алексея Эрка, главврача Тульской областной стоматологической больницы:

- В Киреевском районе больше всего по региону переселенцев из аварийного жилья. Это хорошо, что люди получают новые квартиры в новых домах. Но есть проблема – что делать с теми домами, из которых съехали жители? Они становятся местами несанкционированных свалок! Дома списаны, их не обслуживают управляющие компании, они зарастают деревьями и… бытовым мусором, который туда приносят недобросовестные граждане. Они представляют угрозу для жизни и здоровья наших граждан. На территории района есть 452 таких дома. Они не снесены. По оценкам администрации, необходимо более 200 млн руб., чтобы утилизировать их.

Алексей Эрк предложил принять этот вопрос для включения в программу партии. Сергей Харитонов поддержал это предложение.

По словам Владимира Мухина, главы администрации Ясногорского района, до прихода регоператора жалоб от жителей на невывоз мусора было очень много.

- Проблема вывоза ТКО решена, - заявил глава Ясногорского района, оказавшийся главным оптимистом. – Ликвидированы 33 несанкционированные свалки. Во всем районе установлены новые контейнеры для ТКО. График вывоза отходов, за редким исключением, соблюдается. Город стал гораздо чище. Жалобы, по сравнению с предыдущим периодом, поступают реже, чем раньше. Причем, большинство из них о том, что спецтехника ездит слишком часто, а машины уходят наполовину пустые.

Владимир Мухин оказался солидарен с коллегой из Алексина – ветки от опиловки деревьев, которую проводят сами граждане, оказались «вне закона». С ним не согласился Игорь Панченко, заявивший, что вопрос утилизации веток – не проблема, надо просто запланировать покупку измельчителя, перерабатывать ветки в сыпучий материал и зарабатывать на этом.

Руслан Мусаев, зам. главы администрации Заокского района, оценил работу регоператора за полгода положительно. Но, как и его коллеги, обозначил еще одну проблему – недобросовестные дачники, которые складируют отходы на муниципальной территории и не платят за вывоз отходов. Из 170 зарегистрированных в реестре СНТ имеют договоры только с регоператором только 103.

- Мы ведем разъяснительную работу с юрлицами и садоводческими товариществами – о необходимости заключения договоров на вывоз мусора и оформления контейнерной площадки для сбора ТКО, - пояснил Руслан Мусаев.

- Отсутствие договоров – это нарушение федерального законодательства. Давайте привлекать прокуратуру, судебных приставов и принуждать недобросовестных дачников и юрлиц выполнять закон! – потребовал сенатор Игорь Панченко.

Руслан Мусаев обратился к руководству регоператора «МСК-ТН» с предложением использовать малотоннажную технику для вывоза мусора в период весенней и осенней распутицы, чтобы большегрузы не разбивали местные дороги.

Обсудили собравшиеся и новый сервис от партии «Единая Россия» - интерактивную карту контроля за вывозом мусора. О ней рассказала Галина Алешина, председатель комитета по экономической политике и финансам, зам. руководителя фракции «Единая Россия» в Тульской облдуме.

- Это отличный инструмент для контролирующих органов и жителей. На ней в режиме реального времени видно, когда вывезли ТКО с площадки и в каком она состоянии, - пояснил министр Юрий Панфилов.

- Мы прошли первый этап реформы. Теперь нужно показать жителям, что кардинально изменится в обращении с отходами, я имею в виду строительство новых инфраструктурных объектов, - пояснила Анастасия Дементьева, зампред Тульской гордумы, координатор проекта «Народный контроль. ЖКХ». – Ну и конечно, нам предстоит большая разъяснительная и воспитательная работа, так как в дальнейшем мы перейдем на раздельный сбор мусора. Нужно начинаться уже сейчас – с себя, со своей семьи, воспитывать экокультуру с детского садика. Этой работой мы обязательно займемся.