Миллиардер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Как сообщают СМИ, с просьбой о финансовой помощи к бизнесмену обратилось руководство клуба.

Российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом пишет «Лента» со ссылкой на представителя предпринимателя.

Издание сообщает, что к Усманову с просьбой о финансовой помощи обратилось руководство клуба. Бизнесмен в ответ пообещал выделить более полумиллиарда рублей.

О том, что тульский «Арсенал» на протяжении двух лет получает помощь от Алишера Усманова, ранее рассказывал президент клуба Гурам Аджоев.