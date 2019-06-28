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Миллиардер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Миллиардер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Как сообщают СМИ, с просьбой о финансовой помощи к бизнесмену обратилось руководство клуба.

Российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом пишет «Лента» со ссылкой на представителя предпринимателя.

Издание сообщает, что к Усманову с просьбой о финансовой помощи обратилось руководство клуба. Бизнесмен в ответ пообещал выделить более полумиллиарда рублей.

О том, что тульский «Арсенал» на протяжении двух лет получает помощь от Алишера Усманова, ранее рассказывал президент клуба Гурам Аджоев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:28 0
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