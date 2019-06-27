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Снова виноваты шахты? В Дедилово рухнула стена частного дома
Фото и видео Сергея Старикова.

Снова виноваты шахты? В Дедилово рухнула стена частного дома

По мнению хозяйки жилища, причина — подтопление водой, которая скапливается из-за неправильно закрытых шахт.

Жительница села Дедилово Киреевского района Ирина Максимова недавно пришла с работы и увидела, что у её дома рухнула стена. Женщина уверена — причина в неправильно законсервированных в 90-х годах шахтах и отсутствии работающего дренажа.

По словам Ирины, еще почти 20 лет назад она ходила в администрацию и писала заявление о том, что грунтовые воды подтапливают ее дом, но никто так и не предпринял никаких действенных мер.

Ирина Максимова, жительница села Дедилово

— Закрыли шахты — и все в воде, разрушается фундамент полностью Администрация сегодня приезжала, но помогать не собираются. Глава Ольга Рулевская сказала, что это частная собственность и что «я у себя свой дом заштукатуриваю сама». С ней был специалист по строительству из Киреевского района. Он сказал, что эта стена упала не из-за того, что здесь вода, а просто «потому, что упала». Мы ему воду показываем, а он говорит, что это не от воды. Ну, наверное от жары!

Также, по словам женщины, в администрации даже не знают, где находится предназначенная для водоотведения труба, которую следует чистить. В результате дом затапливает каждый раз, когда происходит половодье, что постепенно его разрушает. Обрушение стены – лучшее тому доказательство.

Напомним, в начале мая этого года рядом с одним из домов в Дедилово образовался провал глубиной с пятиэтажный дом. На тот момент глубина ямы была около 15 метров, а диаметр — около 30.

Ещё в 2016 году Myslo рассказывал о проблемах, с которыми уже много лет приходится существовать жителям села Дедилово. Провалы, просадка грунта, заболачивание территории и трещины в домах — все это люди связывают с шахтами, которые в 20-м веке вырабатывались под поселком. Остро проблема подтопления участков встала в 2016 году. Многие строения быстро отреагировали на повышенную влажность: стены стали покрываться трещинами, а оконные стекла не выдерживают нагрузки и лопаются.

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В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 1
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 2
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 3
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 4
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 5
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 6
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 7
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 8
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 9
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 10
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 11
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 12
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 13
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 14
В Дедилово рухнула стена частного дома, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:20 +8
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