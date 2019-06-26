Где в Туле отключат электроэнергию 27 июня
Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут проводить ремонт и профилактику по следующим адресам:
- ул. 9 Мая, 27 к. 1, 21, 23, 25, 25 к. 1,
- ул. Седова, 13-а,
- Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 8-й пр-д, 55-а, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-а, 54-б, 54-74 (чётн.),
- 9-й пр-д, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
- 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 50-а, 42-60 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
- 2-й Шоссейный пр-д, 1-12,
- Одоевское шоссе, 54, 60-68 (чётн.), 50,
- ул. Шоссейная, 50,
- пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 6, 7,
- ул. Металлургов, 44, 38, 34, 42, 32, 38-а, 46, 48, 36, 30, 36-а,
- ул. 1-я Гостеевская, 11,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
- ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.),
- ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),
- ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Лазо, 14,
- ул. Котовского, 22, 35, 37, 36, 26,
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 92-122,
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
- ул. Курская, 2-12, 76-86 (чётн.), 5-61 (нечётн.),
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а, 14.
Другие статьи по темам
Событие
Место