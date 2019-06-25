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Туляки хранят дома более 54 тысяч единиц оружия

Туляки хранят дома более 54 тысяч единиц оружия

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы тульского управления Росгвардии рассказали о государственном контроле оборота гражданского оружия.

Начальник отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Елена Сотникова сообщила, что на учете в Управлении состоят около 33 тысяч жителей региона, которые являются владельцами более 54 тысяч единиц различного оружия.

Кроме того, в Тульской области работают 146 частных охранных организаций, 57 из которых используют служебное оружие. В ходе операции «Оружие» туляки сдали в Росгвардию 286 единиц оружия, более 1800 патронов, 3,3 кг пороха, гранату, две мины и снаряд времен Великой Отечественной войны. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +3
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