Туляки хранят дома более 54 тысяч единиц оружия

Начальник отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Елена Сотникова сообщила, что на учете в Управлении состоят около 33 тысяч жителей региона, которые являются владельцами более 54 тысяч единиц различного оружия.

Кроме того, в Тульской области работают 146 частных охранных организаций, 57 из которых используют служебное оружие. В ходе операции «Оружие» туляки сдали в Росгвардию 286 единиц оружия, более 1800 патронов, 3,3 кг пороха, гранату, две мины и снаряд времен Великой Отечественной войны.