Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле после сильного ливня подтопило две улицы
Речь идёт об улицах Седова и Курковой.
Накануне вечером в Туле прошел ливень с грозой. По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, система ливневой канализации в целом справилась с отводом дождевых вод.
По результатам мониторинга подтопления были зафиксированы по двум адресам: на улицах Седова и Курковой.
По информации пресс-службы администрации города, в настоящее время дождеприемные решетки очищены от мусора, веток и функционируют в штатном режиме.
Специалисты откачали воду, очистили дождеприемные решетки.
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