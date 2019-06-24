В Туле после сильного ливня подтопило две улицы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Речь идёт об улицах Седова и Курковой.

Накануне вечером в Туле прошел ливень с грозой. По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, система ливневой канализации в целом справилась с отводом дождевых вод.

По результатам мониторинга подтопления были зафиксированы по двум адресам: на улицах Седова и Курковой.

По информации пресс-службы администрации города, в настоящее время дождеприемные решетки очищены от мусора, веток и функционируют в штатном режиме.

Специалисты откачали воду, очистили дождеприемные решетки.