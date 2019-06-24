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В Туле после сильного ливня подтопило две улицы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле после сильного ливня подтопило две улицы

Речь идёт об улицах Седова и Курковой.

Накануне вечером в Туле прошел ливень с грозой. По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, система ливневой канализации в целом справилась с отводом дождевых вод.
 
По результатам мониторинга подтопления были зафиксированы по двум адресам: на улицах Седова и Курковой. 
 
По информации пресс-службы администрации города, в настоящее время дождеприемные решетки очищены от мусора, веток и функционируют в штатном режиме.
 
Специалисты откачали воду, очистили дождеприемные решетки.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:12 +1
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