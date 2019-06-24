Фото: google.ru/maps.
В Туле в заброшенном здании обнаружили труп девушки
Трагедия произошла в ночь на 23 июня.
Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в доме № 18-в по ул. Вяземской в Туле погибла девушка. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около первого часа ночи.
В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершей травмы, характерные для падения с большой высоты. Предполагается, что 24-летняя жительница Калуги упала с лестничного пролета, примерно с пятого этажа. Также известно, что в момент трагедии в здании вместе с девушкой находились несколько ее знакомых.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Другие статьи по темам
Место