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В Туле в заброшенном здании обнаружили труп девушки
Фото: google.ru/maps.

В Туле в заброшенном здании обнаружили труп девушки

Трагедия произошла в ночь на 23 июня.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в доме № 18-в по ул. Вяземской в Туле погибла девушка. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около первого часа ночи.
 

В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершей травмы, характерные для падения с большой высоты. Предполагается, что 24-летняя жительница Калуги упала с лестничного пролета, примерно с пятого этажа. Также известно, что в момент трагедии в здании вместе с девушкой находились несколько ее знакомых.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:34 +6
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