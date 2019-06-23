Кадр из видео.
В Тульской области прошел сильный град: видео
Очевидцы выложили видео на Youtube.
В некоторых районах Тульской области прошел крупный град. Жители поселка Теплое опубликовали видео стихии на Youtube:
Непогода бушевала и в Белеве. Жильцы частных домов засняли град с дождем на видео:
Также очевидцы сообщают, что сильный град прошел и в Арсеньевском районе.
Напомним, в Тульской области действует метеопредупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе вечером, ночью и утром возможны грозы и сильный дождь. Будьте внимательны и осторожны.
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