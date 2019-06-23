В Тульской области прошел сильный град: видео

Кадр из видео.

В некоторых районах Тульской области прошел крупный град. Жители поселка Теплое опубликовали видео стихии на Youtube:

Непогода бушевала и в Белеве. Жильцы частных домов засняли град с дождем на видео:

Также очевидцы сообщают, что сильный град прошел и в Арсеньевском районе.

Напомним, в Тульской области действует метеопредупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе вечером, ночью и утром возможны грозы и сильный дождь. Будьте внимательны и осторожны.

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