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В Тульской области прошел сильный град: видео
Кадр из видео.

В Тульской области прошел сильный град: видео

Очевидцы выложили видео на Youtube.

В некоторых районах Тульской области прошел крупный град. Жители поселка Теплое опубликовали видео стихии на Youtube:

Непогода бушевала и в Белеве. Жильцы частных домов засняли град с дождем на видео:

Также очевидцы сообщают, что сильный град прошел и в Арсеньевском районе.

Напомним, в Тульской области действует метеопредупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе вечером, ночью и утром возможны грозы и сильный дождь. Будьте внимательны и осторожны.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:16 +6
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