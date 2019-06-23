Где в Туле 24 июня отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
24 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут в городе плановые ремонтные работы. В результате этого с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. М. Гончары, 15, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 16;
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 29, 15, 37, 33, 35, 64, 66; ул. Горняк, 1−19 (нечётн.), 2−24 (чётн.); пр-д Лесной, 6−16 (чётн.); ул. Лесная, 1, ул. Демешковская, 2−36 (чётн.);
- пр-т Ленина, 86, 84-а;
- ул. Мира, 35, 37, 62, 33;
- пер. Гончарный, 3−37 (нечётн.);
- ул. Пузакова, 135−145 (нечётн.);
- ул. Б. Гончары, 92−122;
- ул. Аносова, 4, 6;
- ул. Бардина, 1, 3;
- ул. М. Мазая, 19;
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а, 14;
- ул. Кауля, 76−102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2;
- ул. П. Алексеева, 68−76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.);
- ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1−35 (нечётн.), 2−28 (чётн.);
- ул. Л. Толстого, 77;
- ул. Глухополянская, 52−64, 55-а-64-б;
- ул. Лобачевского, 2−62, 46-а, 62-а, 62-в, 2-а-д;
- СНТ № 8 — ул. Лобачевского, 80;
- СНТ «Тула Рай Сельхозтехника-1» — с. Глухие Поляны.
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