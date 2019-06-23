Где в Туле 24 июня отключат электроэнергию

24 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут в городе плановые ремонтные работы. В результате этого с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. М. Гончары, 15, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 16;

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 29, 15, 37, 33, 35, 64, 66; ул. Горняк, 1−19 (нечётн.), 2−24 (чётн.); пр-д Лесной, 6−16 (чётн.); ул. Лесная, 1, ул. Демешковская, 2−36 (чётн.);

ул. М. Горького, 29, 15, 37, 33, 35, 64, 66; ул. Горняк, 1−19 (нечётн.), 2−24 (чётн.); пр-д Лесной, 6−16 (чётн.); ул. Лесная, 1, ул. Демешковская, 2−36 (чётн.); пр-т Ленина, 86, 84-а;

ул. Мира, 35, 37, 62, 33;

пер. Гончарный, 3−37 (нечётн.);

ул. Пузакова, 135−145 (нечётн.);

ул. Б. Гончары, 92−122;

ул. Аносова, 4, 6;

ул. Бардина, 1, 3;

ул. М. Мазая, 19;

ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а, 14;

ул. Кауля, 76−102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2;

ул. П. Алексеева, 68−76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.);

ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1−35 (нечётн.), 2−28 (чётн.);

ул. Л. Толстого, 77;

ул. Глухополянская, 52−64, 55-а-64-б;

ул. Лобачевского, 2−62, 46-а, 62-а, 62-в, 2-а-д;

СНТ № 8 — ул. Лобачевского, 80;

СНТ «Тула Рай Сельхозтехника-1» — с. Глухие Поляны.