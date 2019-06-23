Тульские спортсмены борются за медали на Европейских играх

На фото Александр Дубченко.

Тульские спортсмены принимают участие в Европейских играх, которые проходят в Минске. Напомним, соревнования пройдут с 21 по 30 июня. За это время будет разыгран 201 комплект наград в 21 виде спорта. За звание сильнейших борются представители 50 стран.

В данный момент в общекомандом зачете лидирует сборная России. В ее копилке 20 медалей — 11 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

В составе сборной России есть и тульские спортсмены. Это Алексей Жердев (баскетбол 3×3), Дарья Абрамова (бокс), Екатерина Гниденко, Александр Дубченко, Диана Климова, Евгения Аугустинас и Анастасия Войнова (велоспорт).

Саша Дубченко рассказал корреспонденту Myslo об атмосфере, которая царит на Играх.

Александр Дубченко - Атмосфера здесь соревновательная, немного напряженная и накаленная, ведь конкуренция на Играх большая, все соперники сильные. Я выступаю в кейрине 30 июня. Ожидаю зрелищную и интересную борьбу. Конечно, я волнуюсь, потому что выступаю за страну. Не нервничают только мертвые)).

Итак, в борьбу на Европейских играх уже вступили баскетболисты (3×3). Российская команда, в составе которой выступает туляк Алексей Жердев, в групповом этапе обыграла сборные Италии и Украины, проиграла Франции. Таким образом, россияне прошли в четвертьфинал.

Статистику матчей можно посмотреть здесь



Фото из Instagram Алексея Жердева (на фото слева).

Дарья Абрамова начнет выступление на Играх с четвертьфинала. Тульская боксерша выйдет на ринг 26 июня.

В весовой категории до 57 кг спортсменке будет противостоять победительница противостояния между белорусской Галиной Бруевич и хорваткой Сарой Берам.

Участница тульской команды Диана Климова в групповой шоссейной гонке заняла 21 место.

Остальные тульские велогонщики будут соревноваться на треке. Медали в этом виде спорта разыграют с 27 по 30 июня.