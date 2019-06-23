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Тульские спортсмены борются за медали на Европейских играх
На фото Александр Дубченко.

Тульские спортсмены борются за медали на Европейских играх

Рассказываем, за кого болеть.

Тульские спортсмены принимают участие в Европейских играх, которые проходят в Минске. Напомним, соревнования пройдут с 21 по 30 июня. За это время будет разыгран 201 комплект наград в 21 виде спорта. За звание сильнейших борются представители 50 стран.
 
В данный момент в общекомандом зачете лидирует сборная России. В ее копилке 20 медалей — 11 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.
 
В составе сборной России есть и тульские спортсмены. Это Алексей Жердев (баскетбол 3×3), Дарья Абрамова (бокс), Екатерина Гниденко, Александр Дубченко, Диана Климова, Евгения Аугустинас и Анастасия Войнова (велоспорт).
 
Саша Дубченко рассказал корреспонденту Myslo об атмосфере, которая царит на Играх.
 

Александр Дубченко

- Атмосфера здесь соревновательная, немного напряженная и накаленная, ведь конкуренция на Играх большая, все соперники сильные. Я выступаю в кейрине 30 июня. Ожидаю зрелищную и интересную борьбу. Конечно, я волнуюсь, потому что выступаю за страну. Не нервничают только мертвые)).

 
Итак, в борьбу на Европейских играх уже вступили баскетболисты (3×3). Российская команда, в составе которой выступает туляк Алексей Жердев, в групповом этапе обыграла сборные Италии и Украины, проиграла Франции. Таким образом, россияне прошли в четвертьфинал.
 
Статистику матчей можно посмотреть здесь.
 

Фото из Instagram Алексея Жердева (на фото слева).
 
Дарья Абрамова начнет выступление на Играх с четвертьфинала. Тульская боксерша выйдет на ринг 26 июня.
 
 
В весовой категории до 57 кг спортсменке будет противостоять победительница противостояния между белорусской Галиной Бруевич и хорваткой Сарой Берам.
 
Участница тульской команды Диана Климова в групповой шоссейной гонке заняла 21 место.
 
Остальные тульские велогонщики будут соревноваться на треке. Медали в этом виде спорта разыграют с 27 по 30 июня.
 
Подробное расписание Европейских игр смотрите здесь.
 
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +2
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