Туляков предупреждают о грозе и ливне

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов, начиная с северо-западных районов, в регионе ожидаются грозы, местами сильный дождь, при грозе порывы ветра могут достигнуть 12−17 м/с. Непогода может задержаться у нас до утра 24 июня.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта: