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В Тульской области перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны
Фото: tulasmi.ru.

В Тульской области перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны

Мероприятие состоялось в деревне Большие Голубочки Арсеньевского района.

22 июня, в День памяти и скорби, в Арсеньевском районе в деревне Большие Голубочки в братской могиле перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны. Напомним, в конце апреля 2019 года возле деревни Поляны поисковики обнаружили массовое захоронение солдат.

Установлена принадлежность воинов к пятой стрелковой дивизии и 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Всего искатели извлекли из раскопа останки 221 бойца. Артефакты, найденные при раскопках, переданы в Арсеньевский краеведческий музей. Личные вещи, которые могут помочь установить имена погибших, находятся на экспертизе.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 +2
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