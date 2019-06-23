В Тульской области перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны

Фото: tulasmi.ru.

22 июня, в День памяти и скорби, в Арсеньевском районе в деревне Большие Голубочки в братской могиле перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны. Напомним, в конце апреля 2019 года возле деревни Поляны поисковики обнаружили массовое захоронение солдат.

Установлена принадлежность воинов к пятой стрелковой дивизии и 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Всего искатели извлекли из раскопа останки 221 бойца. Артефакты, найденные при раскопках, переданы в Арсеньевский краеведческий музей. Личные вещи, которые могут помочь установить имена погибших, находятся на экспертизе.