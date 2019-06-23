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Водолазы вытащили из Упы тело мужчины
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Водолазы вытащили из Упы тело мужчины

Личность погибшего установлена.

Сегодня, 23 июня, водолазам поступило сообщение о том, что в Щекинском районе недалеко от населенного пункта Орлово в реке Упа утонул мужчина.

Водолазная служба ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области» извлекла из воды тело погибшего. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Личность утонувшего установлена. Как стало известно Myslo, это 43-летний мужчина. Подробности происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:06 +1
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