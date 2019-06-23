Водолазы вытащили из Упы тело мужчины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 23 июня, водолазам поступило сообщение о том, что в Щекинском районе недалеко от населенного пункта Орлово в реке Упа утонул мужчина.

Водолазная служба ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области» извлекла из воды тело погибшего. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Личность утонувшего установлена. Как стало известно Myslo, это 43-летний мужчина. Подробности происшествия выясняются.