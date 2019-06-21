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Крыса на подстанции обесточила тульский Центр детской психоневрологии

Крыса на подстанции обесточила тульский Центр детской психоневрологии

Она проникла в трансформаторную подстанцию из мусорного контейнера неподалеку.

Накануне в городской администрации обсудили электроснабжение социальных объектов города. Главным вопросом стало предотвращение аварийных ситуаций и, в частности, в Центре детской психоневрологии на ул. Бундурина, 43.
 
На днях в медучреждении оказались обесточены основной и резервный ввод электроэнергии. Это могло стать причиной вывода из строя дорогостоящего медицинского оборудования, такого как аппараты МРТ.
 
«Причиной аварийного отключения оказалась крыса, которая попала на разъединитель в трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: ул. Бундурина, 38. В итоге произошло короткое замыкание и обесточивание трансформаторной подстанции», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Выяснилось, что неподалеку от подстанции стоял мусорный контейнер. Предполагается, что именно оттуда крыса могла перейти на объект электроснабжения.
 
Заместитель главы администрации Тулы — начальник управления городского хозяйства Роман Мурзин поручил УАТН провести в ближайшее время проверку соответствия нахождения мусорных контейнеров с должным местом их дислокации, которые располагаются вблизи объектов электроснабжения.
 
Также в адрес компании «Хартия» и УК «Альянс» будут направлены предупреждения о необходимости соблюдения Правил благоустройства. Первая обязана вовремя очищать и содержать в порядке контейнер и площадку внутри, вторая — убирать мусор вокруг нее. Кроме того Роман Мурзин напомнил, что за нарушение правил благоустройства юрлицу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
 
В свою очередь Центру детской психоневрологии рекомендовали установить систему автоматического ввода резерва на щитовой медицинского учреждения, чтобы исключить случаи обесточивания.
 

Подобные мероприятия на трансформаторных подстанциях также намерены провести и специалисты АО «Тульские городские электрические сети».

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:17 +11
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