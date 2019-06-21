Как тулякам не платить по чужим долгам?

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Время от времени в СМИ появляются истории о недобросовестных сотрудниках микрофинансовых организаций, которые оформляют займы на граждан без их согласия, а деньги присваивают себе. Через некоторое время ни о чем не подозревающему человеку поступают звонки: сотрудники МФО требуют возврата денег. Что делать в такой ситуации, объясняют специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Если вы не заключали договор и деньги не получали, значит, вероятнее всего, вашими паспортными данными воспользовались мошенники и обманным путем получили заем от вашего имени.

Чтобы разобраться в ситуации, необходимо обратиться в МФО, которая требует от вас вернуть долг, с заявлением о проведении проверки.

Следует незамедлительно обратиться с заявлением в полицию, так как привлечение к уголовной ответственности мошенников, нелегальных кредиторов, относится к компетенции правоохранительных органов. Направьте также жалобу в Банк России (например, через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru) и в Федеральную службу судебных приставов. Не платите по долгам, которые вы не брали, а добивайтесь справедливости.

Если же вы действительно взяли заем в МФО, чтобы не допустить просрочки платежей и не испортить себе кредитную историю, следует помнить о важных моментах: держите перед глазами график платежей, а лучше постарайтесь досрочно погасить заем, чтобы не переплачивать проценты. Когда вы погашаете задолженность, не забывайте сохранять документы об оплате.

Помните, что заем считается погашенным в тот момент, когда средства поступили на счет или в кассу МФО. Попросите у кредитора справку о том, что вы погасили заем полностью (или часть долга по займу).