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Погода в Туле 21 июня: жара, сухость и умеренный ветер

Погода в Туле 21 июня: жара, сухость и умеренный ветер

Синоптики прогнозируют небольшую облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится незначительная облачность, осадков не ожидается.

Ветер переменный ночью 2-7 м/с, днём – до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +11 до +16, днём – от +26 до +31°С. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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