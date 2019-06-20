Погода в Туле 21 июня: жара, сухость и умеренный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится незначительная облачность, осадков не ожидается.

Ветер переменный ночью 2-7 м/с, днём – до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +11 до +16, днём – от +26 до +31°С. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.