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Назначен председатель Тульского областного суда
Соответствующий Указ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.
Исполняющий обязанности председателя Тульского областного суда Игорь Хорошилов назначен председателем.
Указ
Президента РФ «О назначении судей федеральных судов и представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» был подписан Владимиром Путиным накануне и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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