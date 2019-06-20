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Назначен председатель Тульского областного суда
Фото tularegion.ru

Назначен председатель Тульского областного суда

Соответствующий Указ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Исполняющий обязанности председателя Тульского областного суда Игорь Хорошилов назначен председателем.
 
Указ Президента РФ «О назначении судей федеральных судов и представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» был подписан Владимиром Путиным накануне и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:53 0
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