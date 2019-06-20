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Спортсмен из Щёкино завоевал Кубок мира по кикбоксингу
Фото Федерации кикбоксинга России.

Спортсмен из Щёкино завоевал Кубок мира по кикбоксингу

Поздравляем Айрапета Аванесяна!

Спортсмены из Тульской области успешно выступили в составе сборной России на Кубке мира по кикбоксингу. Соревнования прошли в итальянском городе Римини. В турнире приняли участие более 1800 спортсменов из 40 стран.

Кикбоксер из Щёкино Айрапет Аванесян стал победителем в весовой категории до 63,5 кг.

Бронзовыми призерами турнира стали тулячка Наталья Бабинцева (56 кг) и щёкинка Виктория Мифтиева (48 кг).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:40 +6
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