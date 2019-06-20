новости
новости
Регистрация
Тулякам предлагают выбрать спектакль для нового сезона ТЮЗа
Фото Алексея Пирязева.

Тулякам предлагают выбрать спектакль для нового сезона ТЮЗа

В Год театра ТЮЗ в рамках арт-проекта «Сталкер» предлагает сделать «Твой выбор».

Юные зрители смогут сами выбрать спектакль, который хотят увидеть на сцене. Работа будет проходить в три этапа. Актеры представят по две пьесы для зрителей трех возрастных категорий: 6+, 12+ и 16+.

По итогам читки зрители смогут голосованием определить три лучшие пьесы. По ним будут составлены эскизы – наброски спектаклей. Работа, прошедшая зрительский отбор, станет полноценным спектаклем и попадёт в постоянный репертуар театра.

 

22 июня в 16.00 пройдет читка пьесы И. Васьковой и Д. Уткиной «Как спасти папу, похищенного ужасным драконом» (6+).
23 июня в 12.00 — читка пьесы А. Иванова «Август-6» (6+).

Вход бесплатный, адрес ТЮЗа: Тула, ул. Коминтерна, 2. После читки зрители смогут принять участие в обсуждении пьесы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:10 0
Другие статьи по темам
Событие
театрТЮЗТеатр юного зрителявыборспектаклизрители
Место
ТулаТеатр юного зрителя

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

20 июня пройдет прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня пройдет прямая линия с Владимиром Путиным
Назначен председатель Тульского областного суда
Назначен председатель Тульского областного суда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.