Тулякам предлагают выбрать спектакль для нового сезона ТЮЗа

Фото Алексея Пирязева.

В Год театра ТЮЗ в рамках арт-проекта «Сталкер» предлагает сделать «Твой выбор».

Юные зрители смогут сами выбрать спектакль, который хотят увидеть на сцене. Работа будет проходить в три этапа. Актеры представят по две пьесы для зрителей трех возрастных категорий: 6+, 12+ и 16+.

По итогам читки зрители смогут голосованием определить три лучшие пьесы. По ним будут составлены эскизы – наброски спектаклей. Работа, прошедшая зрительский отбор, станет полноценным спектаклем и попадёт в постоянный репертуар театра.

22 июня в 16.00 пройдет читка пьесы И. Васьковой и Д. Уткиной «Как спасти папу, похищенного ужасным драконом» (6+).

23 июня в 12.00 — читка пьесы А. Иванова «Август-6» (6+).



Вход бесплатный, адрес ТЮЗа: Тула, ул. Коминтерна, 2. После читки зрители смогут принять участие в обсуждении пьесы.