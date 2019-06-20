Житель Алексина вынес из магазина две бутылки водки и пытался зарезать приятеля

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Алексине следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в грабеже и покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, вечером 24 февраля обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитил из продуктового магазина две бутылки водки.

Ночью 6 апреля молодой человек распивал спиртное вместе со своим приятелем в одной из квартир дома № 36 по улице Ф. Энгельса. Между собутыльниками произошла ссора – оппонент нанес обвиняемому несколько пощечин, после чего тот схватил кухонный нож и попытался зарезать обидчика, а затем скрылся с места происшествия.

Потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, ему оказали необходимую помощь. Злоумышленник полностью признал свою вину. Он находится под стражей, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.