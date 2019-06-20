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20 и 23 июня в центре Тулы ограничат движение транспорта

20 и 23 июня в центре Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с футбольными матчами.

20 и 23 июня в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут два товарищеских матча — с «Авангардом» и «Лучом». Обе игры начнутся в 17.00.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения матчей будут введены следующие ограничения:

  • по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина с 8.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:24 0
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