20 и 23 июня в центре Тулы ограничат движение транспорта
Это связано с футбольными матчами.
20 и 23 июня в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут два товарищеских матча — с «Авангардом» и «Лучом». Обе игры начнутся в 17.00.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения матчей будут введены следующие ограничения:
- по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина с 8.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.
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