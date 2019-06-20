20 и 23 июня в центре Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с футбольными матчами.

20 и 23 июня в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут два товарищеских матча — с «Авангардом» и «Лучом». Обе игры начнутся в 17.00.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения матчей будут введены следующие ограничения: