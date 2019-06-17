В тульском поселке из-за удара молнии несколько домов остались без света
В данный момент авария ликвидирована.
За минувшие сутки в Туле зафиксировано одно аварийное отключение водоснабжения. Из-за повреждения трубопровода диаметром 100 мм в 20 домах индивидуальной застройки в туп. Реки Воронки были перебои с водой. Как сообщает пресс-служба городской администрации, аварию ликвидировали в нормативные сроки.
Кроме того, из-за удара молнии произошло аварийное отключение электричества в п. Хомяково.
Были обесточены несколько домов. Авария ликвидирована.
Также в п. Трудовой зафиксировано одно аварийное отключение электроэнергии. Из-за падения кабеля оказались обесточенными около трех десятков домов. В данный момент электроснабжение восстановлено.
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