В тульском поселке из-за удара молнии несколько домов остались без света

За минувшие сутки в Туле зафиксировано одно аварийное отключение водоснабжения. Из-за повреждения трубопровода диаметром 100 мм в 20 домах индивидуальной застройки в туп. Реки Воронки были перебои с водой. Как сообщает пресс-служба городской администрации, аварию ликвидировали в нормативные сроки.

Кроме того, из-за удара молнии произошло аварийное отключение электричества в п. Хомяково.

Были обесточены несколько домов. Авария ликвидирована.

Также в п. Трудовой зафиксировано одно аварийное отключение электроэнергии. Из-за падения кабеля оказались обесточенными около трех десятков домов. В данный момент электроснабжение восстановлено.