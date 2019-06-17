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В тульском поселке из-за удара молнии несколько домов остались без света

В тульском поселке из-за удара молнии несколько домов остались без света

В данный момент авария ликвидирована.

За минувшие сутки в Туле зафиксировано одно аварийное отключение водоснабжения. Из-за повреждения трубопровода диаметром 100 мм в 20 домах индивидуальной застройки в туп. Реки Воронки были перебои с водой. Как сообщает пресс-служба городской администрации, аварию ликвидировали в нормативные сроки.

Кроме того, из-за удара молнии произошло аварийное отключение электричества в п. Хомяково.

Были обесточены несколько домов. Авария ликвидирована.

Также в п. Трудовой зафиксировано одно аварийное отключение электроэнергии. Из-за падения кабеля оказались обесточенными около трех десятков домов. В данный момент электроснабжение восстановлено.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:44 +3
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