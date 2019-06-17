В Туле 17-летняя девушка на «девятке» врезалась в здание банка

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Утром 17 июня в Туле на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ленина произошло серьезное ДТП: водитель «девятки», по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в дерево, а затем в здание банка.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, за рулем автомобиля находилась 17-летняя девушка, у которой нет водительских прав. По данному факту инспекторы ДПС составили на нее административный материал.

Все подробности происшествия устанавливаются.