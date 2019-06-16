Как тульские волонтеры искали пропавшего в лесу дедушку

Фото поискового отряда "Лиза Алерт".

80-летний Анатолий Николаевич Дружинин пропал в Дубенском районе 14 июня. Мужчина ушел на кладбище через лес, но не туда свернул и заблудился. Дедушка сам позвонил в службу спасения и объяснил, как мог, где он находится. Спустя некоторое время к поискам пожилого мужчины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- К сожалению, когда мы начали его прозванивать, телефон уже был недоступен, поэтому информация собиралась по крупицам от тех, с кем он успел поговорить. Изначально было известно, что дед стоит на прокатанной полевой дороге и видит столбики, запрещающие копать кабель. Анатолий Николаевич обещал, что никуда не уйдет оттуда. На улице начинается дождь, быстро переходящий в ливень, — рассказывает волонтер.

Наиболее близкий экипаж волонтеров к кладбищу находился в Суворове. Ребята максимально оперативно выехали к лесу и пошли пешком под ливнем несколько километров. По дороге они повстречали сотрудников МЧС и полиции, которые тоже разыскивали дедушку.

- Наши инфорги нашли, чей кабель запрещено копать и умудрились выпросить примерную схему столбиков. Накладываю схему на карту и вижу, что она идет вдоль одной из дорог. Бинго! Передачи машины переключаются как в заправском боевике, газ в пол. Съезжаю с асфальта на свое направление и обнаруживаю, что дороги почти нет, слегка просматривается колея.

Волонтер проехал по ней несколько километров.

- Дорога все хуже и я уже сомневаюсь в своем решении. Как вдруг в свете фар поднимается фигура. Он! Я на всякий случай позвал его по имени, хотя сомнений не было. Он еле шел от усталости и холода. Усадив деда в машину, я быстро развернулся и поехал в сторону Дубны. Там была ближайшая больница.

По дороге присоединились девчонки и полиция. Дальше были удивленные, но четко делающие свою работу медики, долгая дорога до Тулы и счастливые глаза супруги Анатолия Николаевича. Мы договорились встретиться еще раз и обсудить детали поиска за чашечкой чая, — завершил рассказ волонтер.

Вот так хорошо закончилась эта история.