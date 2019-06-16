Где в Туле отключат электроэнергию 17 июня

17 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Калинина, 26, 22, 24 к. 2, 22 к. 1, 26 к. 2, 24 к. 3 20 к. 5, 22 к. 3, 26 к. 1, 26 к. 4;

п. Трудовой, 1−19, 19-а, 1-а, 1-г, 21−30, 47, 53−55, 67, 69, 70, 72−79, 141, 141-а, 143, 144, 51, 85−127, 133−139;

п. Победы: ул. Рабочая, 1−11, 28, 28-а, 31−40, 48−59; ул. Володарского, 13;

ул. Коминтерна, 11, 8;

ул. Ленина, 13;

ул. Сойфера, 12, 26-а;

п. Маслово: ул. Есенинский бульвар, 1, 15, 19, 26, 2−18 (чётн.); ул. Ландышевая, 5, 10, 17, 2, 8, 67; ул. Краинская, 31, 34;

пр-т Ленина, 84 к. 8, 84-а;

ул. Оружейная, 1-г;

9-й пр-зд, 34, 39-а;

10-й пр-зд, 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);

11-й пр-зд, 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);

13-й пр-зд, 2−12-а;

ул. Карпова, 32, 34, 44;

ул. Железняка, 1−19 (нечётн.), 2−12-а (чётн.);

ул. Лазо, 1−12; ул. Котовского, 1−15 (нечётн.), 2−16 (чётн.);

ул. Циолковского, 36−74 (чётн.), 65−87 (нечётн.);

ул. Шевченко, 21, 27−81 (нечётн.), 50−82 (чётн.);

ул. С. Стальского, 10−30 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Станиславского, 81, 83, 115;

ул. Лескова, 1−11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б;

ул. Щедрина, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. 1-я Гостеевская, 1−10;

пер. Водоохранный, 15;

ул. Водоохранная, 37−40-а, 44-в, 45−53;

ул. 3-я Гостеевская, 1−5, 1-в (нечётн.), 4−8 (чётн.);

ул. Водоохранная, 41, 42, 43, 43-а, 44, 44-б;

ул. Шевченко, 88, 90;

ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 2;

ул. Войкова, 24, 24-а, 26;

ул. Пионерская, 11−35-а (нечётн.), 14−50 (чётн.);

ул. Староникитская, 73-а;

ул. Оборонная, 10-а;

п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10;

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 122−130 (чётн.), 144.