Губернатор поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником:

- Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя благородному делу – защите здоровья и жизни людей. Ваша работа – одна из самых сложных и нужных. В ней важны не только профессиональные знания, но и ответственность, умение быстро принимать решения, неравнодушие, отзывчивость, милосердие.

Сегодня мы многое делаем для развития сферы здравоохранения: привлекаем новых специалистов, ремонтируем поликлиники и больницы, открываем ФАПы. В регионе создан Центр медицины катастроф, строятся новые корпуса Тульской областной детской больницы, перинатальный центр.

Наша общая задача – сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее, а условия работы медиков – комфортнее.

Уверен, что вместе мы добьемся намеченных целей. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!